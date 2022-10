Hanoi (VNA) – Depuis 2020, le gouvernement vietnamien a mis en œuvre un programme cible national pour le développement socio-économique des régions montagneuses peuplées de minorités ethniques. Ce programme, qui est le fruit de la coopération de dizaines de ministères et de localités, a obtenu des résultats importants pour que personne ne soit laissé derrière.

Photo d'illustration: VNA



La famille de Lo Thi Da était un foyer pauvre de la commune de Quang Chiêu, dans le district de Muong Lat, province de Thanh Hoa (Centre). Grâce au programme local de réduction de la pauvreté, mis en œuvre il y a 5 ans, elle a reçu de jeunes arbustes et des animaux reproducteurs. À ce jour, sa famille est un foyer aisé du hameau en possédant une exploitation d’arbres fruitiers et des centaines de têtes de bétail et de volaille.

«Grâce au soutien accordé par les autorités locales, nous avons pu recevoir de jeunes arbustes et des animaux producteurs pour nous lancer dans la fruiticulture et l’élevage. Nous avons aussi reçu des assistances techniques», a partagé Lo Thi Da.

Le nombre de famille ayant réussi à sortir de la pauvreté comme celle de Lo Thi Da a été multiplié dans la province de Thanh Hoa. Hà Van Thuy, secrétaire permanent adjoint du comité du Parti du district de Quan Hoa, salue les changements radicaux menés par les cadres et les membres du Parti dans la mise en place du programme cible national pour le développement socioéconomique des régions montagneuses peuplées d’ethnies minoritaires.

«Auparavant, nous accordions aux foyers démunis des aides financières non remboursables. Aujourd’hui les aides de ce type ont été fortement réduites. Nous leur fournissons des variétés de plantes ou des animaux d’élevage et des assistances techniques pour qu’ils puissent développer leurs activités et sortir de la pauvreté», a-t-il fait savoir.

Photo d'illustration : VNA



Le programme cible national pour le développement socioéconomique des régions montagneuses peuplées de minorités ethniques a été adopté par l’Assemblée nationale en 2020. Son plan de répartition du budget a été approuvé en mai 2022. Il s’agit d’un vaste programme qui couvre 3.400 communes défavorisées de 51 provinces peuplées de minorités ethniques.

«La mise en œuvre de ce programme implique 10 ministères et organes compétents. C’est un très grand programme qui comprend 10 projets, 14 sous-projets et 36 politiques. C’est pourquoi l’élaboration d’un système de documents guidant la mise en œuvre du programme est un gros travail. C’est aussi la première fois que le Parti et l’État ont accordé une ressource aussi importante pour ce programme», a souligné le ministre et chef de la Commission des Affaires ethniques Hâu A Lênh.

Malgré les difficultés du pays, l’Assemblée nationale et le gouvernement ont décidé de doubler le budget accordé au programme par rapport à la période précédente afin de réduire la pauvreté de manière durable, tout en garantir la croissance de l’économie et la sécurité sociale auprès des milieux ruraux, des régions montagneuses et insulaires.

Les programmes initiés par l’État sont accompagnés par le Front de la Patrie du Vietnam, des organisations, des entreprises et des particuliers. Chaque année, le taux de foyers pauvres diminue de 1,43%. 650 communes et 1.200 hameaux sont sortis de situations extrêmement difficiles. 170.000 maisons de «Grande union» ont été construites. 100% des minorités ethniques et des foyers pauvres bénéficient de l’assurance-santé.

Les victimes de la pandémie de Covid-19 et des typhons, des crues et des inondations ont aussi été soutenues financièrement à travers les paquets d’aide. Selon le rapport sur la pauvreté multidimensionnelle au Vietnam de 2021, 10 millions de personnes supplémentaires bénéficieront, jusqu’en 2025, des politiques et des programmes gouvernementaux de protection sociale et de réduction de la pauvreté. Cela témoigne de la détermination du Parti et de l’État vietnamiens de protéger et de promouvoir les droits fondamentaux de tous les citoyens, notamment ceux issus des minorités ethniques. – VOV/VNA