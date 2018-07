Hanoï (VNA) – Les six élèves vietnamiens présents aux Olympiades internationales de mathématiques 2018 ont tous remporté des médailles : une d’or, deux d’argent et trois de bronze, a annoncé jeudi le ministère de l’Éducation et de la Formation.

Nguyen Quang Bin, du lycée d’excellence de l’Ecole supérieure des sciences naturelles de l’Université nationale de Hanoï, a décroché la médaille d’or.

Phan Minh Duc, du lycée d'excellence Hanoi-Amsterdam de Hanoï, et Trinh Van Hoan, du lycée d'excellence Tran Phu de Hai Phong (Nord), ont obtenu une médaille d’argent chacun.

Et les médailles de bronze ont été décernées à Tran Viet Hoang, du lycée d'excellence Tran Phu de Hai Phong, Truong Manh Tuan, du lycée d’excellence de l’Ecole supérieure des sciences naturelles de l’Université nationale de Hanoï, et à Do Hoang Viet, du lycée d’excellence Nguyen Quang Dieu de la province méridionale de Dong Thap.

La délégation d’élèves vietnamiens retournera le 15 juillet à Hanoï pour fêter leurs exploits.

Les Olympiades internationales de mathématiques 2018 ont eu lieu du 3 au 14 juillet dans la ville de Cluj-Napoca, en Roumanie, avec la participation de 594 élèves. L'édition 2019 sera organisée au Royaume-Uni. -VNA