Hanoi (VNA) – Le Vietnam prévoit d’avoir 28 aéroports, dont 14 internationaux, d’ici 2030, selon un projet de plan directeur sur le développement des aéroports à l’échelle nationale pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050.

Photo d’illustration: VNA

Selon le plan, qui a été soumis au Premier ministre Pham Minh Chinh pour approbation, les aéroports desserviront environ 275,9 millions de passagers et traiteront quelque 4,1 millions de tonnes de fret par an.

Le ministère des Transports accordera la priorité aux investissements dans certains grands aéroports comme Nôi Bai à Hanoi et Tân Son Nhât à Ho Chi Minh-Ville, modernisera et utilisera efficacement les 22 aéroports actuels et en construira six autres, à savoir Long Thanh, Na San, Lai Châu, Sa Pa, Quang Ninh et Phan Thiêt.

D’ici 2050, le nombre d’aéroports dans tout le pays devrait passer à 31, dont 14 internationaux.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministère des Transports de revoir la planification des aéroports de Da Nang et de Chu Lai pour éviter le gaspillage des ressources, et de terminer rapidement le plan de planification pour approbation. – VNA