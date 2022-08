Photo d'íllustration: giaoducvietnam

Hanoï (VNA) - La rentrée scolaire interviendra le 5 septembre au Vietnam, et elle concernera 23 millions d’élèves et étudiants à tous les niveaux. Les établissements des 63 provinces et grandes villes du pays sont d’ores et déjà prêts à accueillir les élèves.



Dès que la date de la rentrée a été connue, les services de l’Éducation et de la Formation de l’ensemble du pays se sont mis à pied d’œuvre pour préparer les locaux et donner de grandes orientations pédagogiques. Les établissements scolaires doivent en effet se mettre à jour dans bien des domaines: de la méthodologie aux équipements didactiques, en passant par la structure interne…



Avec 2,2 millions d’élèves, Hanoï est bien évidemment l’une des localités les plus concernées par cette rentrée. La municipalité a construit 51 nouveaux établissements et en a rénové 605 autres. Pour Trân Thê Cuong, le directeur du service de l’Éducation et de la Formation de la capitale, il s’agit avant tout de donner des chances égales à tous…



«L’une de nos grandes priorités, c’est de réduire l’écart entre le établissements du centre-ville et les établissements de banlieue. C’est pour cette raison qu’il y a eu des échanges entre enseignants des deux bords. L’idée, c’est que les enseignants les plus qualifiés du centre-ville apportent leur savoir-faire et leur expérience à leurs collègues des zones périphériques, pour que ceux-ci soient en mesure d’œuvrer à l’épanouissement de leurs élèves», nous indique-t-il.



Pour ce qui est de la situation sanitaire, le ministère de l’Éducation et de la Formation reste vigilant. Pour assurer la continuité des cours en présentiel, les collectivités locales ont décidé de généraliser des doses de rappel, comme nous l’explique Dinh Hà Nam, le directeur-adjoint du service de la Santé de la province de Gia Lai (Hauts plateaux du Centre).



«Nous nous sommes déplacés ou avons téléphoné aux parents pour les convaincre de faire vacciner leurs enfants. Nous organisons mêmes des points de vaccination mobile dans plusieurs villages... La vaccination est le seul moyen d’obtenir l’immunité collective et de se protéger», note-t-il.



Des mesures sanitaires adaptées seront publiées avant la rentrée. Mais dès à présent, tous les établissements, du primaire au secondaire, sont tenus de mettre à jour leur plan de continuité pédagogique.-VOV/VNA