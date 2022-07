Hanoï, 7 juillet (VNA) - Le Vietnam est prêt à travailler avec les pays de la région et la communauté internationale pour renforcer la coopération et partager les expériences dans la lutte contre la pêche illégale, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang.

Photo : VNA

Lors de la confrence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères le 7 juillet, lorsque les journalistes ont évoqué le souhait des États-Unis de coopérer avec le Vietnam pour lutter contre la pêche illégale, la diplomate a affirmé que le Vietnam était intéressé par l'information.

La position du Vietnam sur la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) est cohérente et a été affirmée à plusieurs reprises, a-t-elle ajouté.



En conséquence, le Vietnam préconise le développement durable de l'économie marine et de l'industrie de la pêche, la structure des navires et des professions conformément à l'exploitation autorisée des ressources aquatiques et respectant pleinement les réglementations sur la lutte contre la pêche INN et les conventions et accords internationaux pertinents auxquels le Vietnam est un signataire ou un membre.

Ces pactes comprennent l'accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs et l’Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port (AMREP) de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant à prévenir et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Mme Lê Thi Thu Hang a déclaré que le Vietnam avait élaboré et perfectionné un système juridique sur la pêche pour garantir l'efficacité et l'efficience, mis en œuvre des mesures pour réduire les activités de pêche INN et arrêter et empêcher les navires de pêche vietnamiens d'exploiter illégalement des fruits de mer dans les eaux étrangères.



Elle a noté que les agences compétentes et les localités côtières gèrent et mènent régulièrement des campagnes de communication pour expliquer aux pêcheurs comment se conformer aux lois vietnamiennes et respecter les eaux étrangères établies conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.



Le Vietnam participe également de manière active et responsable aux forums internationaux et aux plans d'action régionaux de lutte contre la pêche INN, et promeut une gestion efficace et durable des pêches conformément au droit international, a déclaré la porte-parole. - VNA