L'ONU met en place le Cadre de coopération pour le développement durable 2020-2024 afin de soutenir Cuba, en mettant l'accent sur les domaines de l'économie, de la réduction des risques de catastrophes naturelles, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. L' ONU invite le Vietnam à participer activement à ce processus en partageant son expérience de développement et ses bonnes pratiques, a-t-il dit.L'ambassadeur Dang Hoang Giang a souligné la qualité des relations de coopération d’amitié entre Cuba et le Vietnam, et a annoncé le soutien de son pays à La Havane sous différentes formes, notamment la coopération Sud-Sud et trilatérale, en particulier dans l'agriculture et l'alimentation.Appréciant les efforts du coordonnateur résident pour soutenir Cuba ces dernières années, l'ambassadeur a affirmé que le Vietnam était prêt à jouer un rôle de partenaire en travaillant avec l'ONU pour aider Cuba à relever ses défis actuels et atteindre les objectifs importants de l' Agenda 2030 . -VNA