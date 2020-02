Hanoi (VNA) - La 30e réunion de la Commission intergouvernementale de l’ASEAN sur les droits de l’homme (AICHR) a eu lieu du 18 au 21 février à Hanoi, sous la houlette de sa présidente Nguyên Thai Yên Huong.

Panorama de la 30e réunion de l’AICHR à Hanoi. Photo: VNA

La réunion a vu la présence des représentants des pays membres de l’ASEAN et du secrétariat de l’Association.

Il s'agissait de la première activité pendant le mandat du Vietnam à ce poste afin d'examiner les progrès des programmes prioritaires de l'AICHR et des rapports fondamentaux dans les domaines de l'éducation, de l'environnement, des droits des femmes, des enfants et des personnes handicapées… conformément aux objectifs pour le développement durable d’ici 2030 des Nations Unies.

En tant que président de la Commission, le Vietnam s’est montré actif dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans la région, conformément à la Charte de l'ASEAN ...

Lors de la réunion, les participants ont également discuté de l'élaboration d'un plan de travail pour la période 2021-2025 et des programmes prioritaires de l'AICHR pour 2021, des mesures visant à améliorer l'efficacité du travail de l'AICHR et de ses relations avec les partenaires afin d'intensifier davantage la promotion et la protection des droits de l'homme dans le région.

Il continue également de mettre en avant l'esprit de solidarité, de responsabilité et de coopération entre les pays membres, contribuant ainsi à la construction d'une ASEAN cohésive et proactive. Aussi les pays de l'ASEAN ont-ils exprimé leur soutien au Vietnam en tant que président du bloc.

La prochaine réunion de l'AICHR est prévue en avril au siège du Secrétariat de l'ASEAN à Jakarta, en Indonésie.-VNA