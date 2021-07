Fabrication de prêts-à-porter pour l'exportation. Photo: VNA

Berlin (VNA) – Les avantages du Vietnam comme ses réformes institutionnelles, sa stabilité socio-politique, son climat d’affaires favorable et sa restructuration économique, ont été présentés à des entreprises de l’Union européenne et du Royaume-Uni, lors d’un webinaire organisé le 1er juillet par HSBC.

Selon HSBC, le Vietnam était l'économie la plus performante d'Asie en 2020 avec un taux de croissance de 2,9% et ce pays d'Asie du Sud-Est est également une option de nombreuses entreprises multinationales qui souhaitent déplacer des chaînes d'approvisionnement et des centres de production vers l'ASEAN.

Nguyên Manh Hai, conseiller de l'ambassade du Vietnam en Allemagne, a présenté aux participants les opportunités de croissance au Vietnam.

Nguyên Manh Hai, conseiller de l'ambassade du Vietnam en Allemagne. Photo: VNA

Outre la restructuration économique et les réformes institutionnelles menées par le Vietnam, Nguyen Manh Hai a insisté sur les effets positifs des accords de libre-échange signés entre le Vietnam et l’UE, le Vietnam et le Royaume-Uni.

En 2020, malgré les impacts du COVID-19, les échanges commerciaux bilatéraux entre le Vietnam et l’UE se sont chiffrés à 49,78 milliards de dollars, soit une légère baisse de 0,1% par rapport à 2019. -VNA