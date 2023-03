Buenos Aires (VNA) - Les pays membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ayant des missions diplomatiques en Argentine, que sont le Vietnam, la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines et l’Indonésie, ont organisé le 18 mars leur foire annuelle Bazar à Buenos Aires.



Selon le Comité de l'ASEAN en Argentine, cet événement est une opportunité pour les pays de promouvoir les échanges culturels, tout en renforçant l'amitié et la coopération entre l'ASEAN et l'Argentine.



Cette année, la foire a eu lieu en présence des ambassadeurs des pays organisateurs, du vice-ministre argentin des Affaires étrangères, Pablo Tettamanti, ainsi que de nombreux Argentins et étrangers.



Avec ses nombreux produits artisanaux, ses plats, ses costumes traditionnels et ses magazines sur la nature et la culture du pays, le stand du Vietnam a attiré l’attention de nombreux amis argentins et étrangers. -VNA