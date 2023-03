Naomi Kitahara, coordonnatrice résidente par intérim de l'ONU au Vietnam. Photo : VNA Hanoï (VNA) - Le ministère du Plan et de l'Investissement en collaboration avec la Société allemande pour la coopération internationale (GIZ) a organisé le 24 mars, à Hanoï, un atelier de consultation sur la préparation d'un rapport d'examen national volontaire (VNR) sur la mise en œuvre des Objectifs de développement durable ( ODD ) du Vietnam en 2023.

Le Vietnam a mené le VNR, un mécanisme par lequel les pays évaluent et présentent les progrès nationaux réalisés dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030, pour la première fois en 2018. Dans cette deuxième fois en 2023, le Vietnam soumettra le rapport avec 41 autres pays.

S'adressant à l'événement, le chef du Département des sciences, de l'éducation, des ressources naturelles et de l'environnement du ministère du Plan et de l'InvestissementI, Le Viet Anh, a déclaré qu'à travers ce mécanisme, le Vietnam espère partager ses réalisations et ses progrès lors de la réalisation de l'Agenda 2030, qui a été adopté par l'ONU en septembre 2015 avec 17 ODD.

Lors du séminaire. Photo : VNA Il a apprécié les contributions actives des parties concernées nationales et internationales dont le gouvernement allemand et l'ONUs pour l'assistance technique à l'élaboration du projet d'examen national volontaire.

Dennis Quennet, conseiller en chef du programme de réformes macroéconomiques/croissance verte de la GIZ au Vietnam, a déclaré que la GIZ partagera l'expérience allemande et internationale pour s'assurer que le Vietnam met en œuvre avec succès ses engagements en matière de développement économique durable.



Naomi Kitahara, coordonnatrice résidente par intérim de l'ONU au Vietnam, a salué l'exploitation créative des ressources de données par le gouvernement vietnamien, en utilisant une analyse approfondie et en mobilisant un large éventail de parties prenantes dans le développement du VNR 2023.

L'ONU encourage le gouvernement du Vietnam à continuer à développer et à mettre en œuvre des actions de suivi pour accélérer la réalisation des ODD après l'achèvement de l'ENV, a-t-elle déclaré.

Lors de l'atelier, les participants ont donné des opinons sur VNR et proposé les domaines prioritaires dans la mise en œuvre des ODD.-VNA