Photo : catpure de l'écran

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a résisté à la tempête pandémique grâce à une combinaison de leadership gouvernemental fort mais flexible qui a gagné la confiance des citoyens, une réponse rapide et une utilisation innovante de la technologie, selon James Borton, expert de School of Advanced International Studies de l’Université Johns Hopkins (Etats-Unis) qui a écrit dans un article sur le site AsiaGlobal Online.

Selon cet expert, au début de 2020, lorsque le COVID-19 a éclaté, peu s'attendaient à ce que le Vietnam, un pays de près de 100 millions d(habitants et reconnu comme l'une des économies les plus jeunes et à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est, devienne un modèle réussi pour préparation et réponse à la pandémie.

Photo : VNA

Il a cité le professeur Vu Thanh Van de l'Académie de journalisme et de communication de Hanoï disant qu'une communication et une mise en œuvre efficaces des politiques ont conduit à la confiance du public dans le gouvernement et ont abouti au soutien et au respect de la politique du gouvernement par les citoyens. La confiance des habitants vis-à-vis du gouvernement vietnamien pendant la pandémie est une bonne preuve de cette relation.

James Borton a également écrit qu'au début de 2021, le Vietnam a été frappé par une quatrième vague d'infections, propulsée par le variant hautement transmissible d'Omicron, qui a entraîné la fermeture obligatoire d'entreprises non essentielles et de points de vente d'aliments et de boissons et des limites sur les services de transport dans villes comme Hanoï et Ho Chi Minh-Ville. Malgré les difficultés économiques endurées par les citoyens, le déploiement de la vaccination de masse par le gouvernement, qui a commencé en mars 2021, s'est avéré être une voie importante pour la réouverture du pays.

Un autre aspect de la réponse du Vietnam au COVID-19 a été la répression du gouvernement contre la corruption liée à la pandémie. Cela a inclus des poursuites pénales pour abus de pouvoir liés à la distribution de kits de test de coronavirus.

Un vice-ministre des Affaires étrangères a été arrêté pour avoir prétendument reçu des pots-de-vin dans le cadre du rapatriement de Vietnamiens bloqués à l'étranger. En autorisant la publication de cas de corruption par des fonctionnaires, le gouvernement et le Parti communiste du Vietnam ont gagné la confiance des citoyens non seulement dans leurs efforts anti-COVID-19, mais aussi dans leur campagne en cours contre la corruption.

L'expert a également déclaré que la combinaison d'une politique pandémique efficace associée à des mesures anti-corruption a stimulé l'économie vers une expansion de 7% cette année alors que les risques liés au coronavirus diminuent.

Le Vietnam a également redoublé d'efforts pour établir des partenariats commerciaux et d'investissement à l'étranger.

La réouverture du pays et sa trajectoire actuelle vers une reprise économique robuste peuvent être attribuées à un fort sentiment de communauté et de patriotisme et à la direction fluide et flexible mais résolue du gouvernement en réponse aux énormes défis que pose la crise sanitaire mondiale. Cela souligne l'émergence du pays en tant qu'acteur économique et stratégique fort dans la région, l'un des principaux États membres de l'ASEAN et un partenaire très recherché dans le monde de la concurrence entre les grandes puissances, écrit James Borton.-VNA