Hanoï (VNA) - Au cours des deux premiers mois de l'année, le Vietnam a été le plus grand fournisseur de crevettes en Corée du Sud, représentant 50,2 % des importations totales de crevettes de ce pays.



Le département d'import-export (ministère de l'Industrie et du Commerce) a cité des informations de l'agence des douanes sud-coréennes indiquant qu'au cours des deux premiers mois de 2023, les importations de crevettes de toutes sortes de ce pays ont atteint environ 14.300 tonnes, dont 7.165 tonnes en provenance du Vietnam.



Au cours des deux premiers mois de 2023, la Corée du Sud a réduit ses importations de crevettes en provenance de la plupart de ses principaux marchés fournisseurs (à l'exception de la Thaïlande et de l'Inde). Pendant ce temps, les importations de crevettes en provenance du Vietnam ont atteint 53,17 millions d’USD, en hausse de 0,4% en volume et en baisse de 8,1% en valeur.



En janvier-février, la part de marché des crevettes du Vietnam en Corée du Sud est passée de 48,1 % à 50,2 % par rapport à la même période de 2022.



Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), les exportations vietnamiennes de crevettes en février ont atteint 194 millions d’USD, en recul de 21% en glissement annuel, portant à 335 millions d’USD la valeur au cours des 2 premiers mois, soit une chute de 40% sur un an. - CPV/VNA

