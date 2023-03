Photo : Congthuong

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a été le plus grand fournisseur de café (en volume) de l'Espagne en 2022, avec 113.550 tonnes, d'une valeur d'environ 269 millions d'euros.

Selon le Département de l’import-export (ministère de l'Industrie et du Commerce), citant des données de l'Agence européenne des statistiques, en 2022, l'Espagne a importé 376.450 tonnes de café d'une valeur de 1,37 milliard d'euros (soit 1,46 milliard de dollars), en hausse de 11% et 47,5% respectivement en glissement annuel.

Le Vietnam a été le plus grand fournisseur de café (en volume) de l'Espagne en 2022, avec 113,55 milliers de tonnes, d'une valeur d'environ 269 millions d'euros (287 millions de dollars), soit une augmentation de 21,6 % et 78,9 % en un an.

La part du café vietnamien dans les importations totales de l'Espagne est passée de 27,53 % en 2021 à 30,16 % en 2022.

Selon les données du Département général des Douanes, en février dernier, plus de 200.000 tonnes de café vietnamien ont été exportées, d'un montant de 434,9 millions de dollars (+43,5 % et +35,3 %), portant le total au cours des deux premiers mois de l'année à 342.300 tonnes et 745,28 millions de dollars (-7,8 % et -9,5 %).

Une croissance des exportations a été observée dans la plupart des marchés dits "traditionnels", à l'exception de la Belgique et du Japon. Vers certains marchés que sont l'Algérie, les Pays-Bas, le Mexique, la Russie et l'Italie, les exportations ont enregistré une augmentation à deux voire trois chiffres.-CPV/VNA