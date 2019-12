Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a assisté vendredi à Hanoï à une session de haut niveau de la 10e Conférence régionale de l'Initiative anticorruption de l'OCDE/Banque asiatique de développement pour Asie-Pacifique ayant pour thème "Prévenir et lutter contre la corruption dans les projets d'infrastructures en Asie-Pacifique".

Selon Truong Hoa Binh, le Vietnam considère la construction des infrastructures comme l'une des trois percées stratégiques pour se transformer en une nation industrialisée à orientation moderne.

Pour réaliser cela, le Vietnam se concentrera sur quatre tâches principaux, dont le perfectionnement institutionnel, l'utilisation efficace des ressources pour le développement des infrastructures, notamment dans les domaines foncier, de la construction, de l'investissement, des adjudications; le renforcement de la mobilisation des ressources non étatiques pour le développement des infrastructures; la priorité accordée aux investissements dans les secteurs de sécurité et de défense nationale ou les projets qui ne peuvent pas attirent les investisseurs; et la mise en place d'un mécanisme de supervision dans le processus de réalisation des tâches concernant le développement des infrastructures.

Le Vietnam a pris des mesures drastiques pour construire un gouvernement constructif et orienté vers l'action dans l'esprit de "ne laisser personne de côté".



Le vice-Premier ministre Truong Hoa Binh a confié à l'Inspection du gouvernement vietnamien, les ministères et les branches concernés la mission de collaborer étroitement avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la Banque asiatique de développement (BAD) et les pays et territoires membres de l'Initiative anti-corruption pour l'Asie-Pacifique, afin de collecter suggestions lors de l'événement sur l'amélioration de l'efficacité des investissements et la lutte contre la corruption et les pots-de-vin dans les projets d'infrastructures.



Auparavant, la réunion sur la promotion d'un environnement des affaires intègre, la 3e réunion du réseau d'intégrité publique (PIN-Public Integrity Network) et le 23e réunion du conseil d'administration de l'initiative avaient également eu lieu.

La 10e Conférence régionale de l'Initiative anticorruption pour Asie-Pacifique de quatre jours, co-organisée par l'Inspection du gouvernement vietnamien, l'OCDE et la BAD, s'est également terminée le même jour. -VNA