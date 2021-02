Pham Thê Anh, économiste en chef de l’Institut national de Recherches économiques et politique. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Le Vietnam pourrait réaliser une croissance de 5% en 2021 s’il réussit à contenir la pandémie sur son territoire, à relancer les activités touristiques et économiques à partir du troisième trimestre.

C’est ce qu’a déclaré Pham Thê Anh, économiste en chef de l’Institut national de Recherches économiques et politiques (VEPR).

Cependant, un chiffre beaucoup plus bas est prévu si les mesures de confinement étaient maintenues dans le monde, les frontières vietnamiennes restaient fermées aux touristes étrangers et les investissements étrangers affectés par la crise sanitaire, a-t-il poursuivi.

«La croissance de 2021 sera très positive si l’environnement sanitaire et commercial est garanti. Les entreprises reprendront leurs productions et leurs investissements uniquement si la crise sanitaire est maîtrisée. Il convient donc de stabiliser la macroéconomique, de maintenir les intérêts bancaires à bas niveau et de contrôler l’inflation», a-t-il déclaré. -VOV/VNA