Hanoi (VNA) - Le Vietnam et les Philippines sont les deux économies d’Asie du Sud-Est qui devraient faire un grand bond en avant dans le classement économique mondial (WELT) entre 2023 et 2038, selon le Centre pour la recherche économique et commerciale (CEBR).

Il prévoit que le Vietnam progressera rapidement dans le classement WELT, passant de la 34e position en 2023 à la 24e en 2033 et à la 21e en 2038, tandis que les Philippines atteindront la 23e place d’ici 2038.

Dans son classement WELT récemment publié, le CERB a déclaré que le Vietnam et les Philippines sont des exemples remarquables du groupe de pays qui devraient améliorer leur position en développant leur position au sein de la chaîne de valeur mondiale, en mettant en œuvre des réformes nationales et en améliorant la productivité obtenue grâce à une molisation efficace. de capitaux publics et privés.

Il a souligné que les deux pays ont démontré des progrès significatifs et devraient grimper respectivement de 10 et 13 places d’ici 2038, avec toutes les opportunités de rejoindre les 25 premières économies mondiales.

Le CEBR prévoit également des perspectives positives pour le Vietnam au cours des 15 prochaines années. Grâce à son avantage démographique, le pays peut probablement atteindre son objectif de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045.

Avec une population nombreuse et relativement jeune, le Vietnam a une chance de surpasser la plupart des pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), juste derrière l’Indonésie, pour figurer parmi les 25 premières économies du monde d’ici 2038. – VNA