Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Lors de la 4e session de l’Assemblée nationale, plusieurs députés se sont déclarés satisfaits de la situation du commerce extérieur.



Selon des rapports du ministère de l’Industrie et du Commerce, au cours des trois premiers trimestres, le commerce extérieur a été estimé à 558 milliards de dollars, dont 282 milliards d’exportations et 276 milliards d’importations. Au 20 octobre, ces chiffres étaient de 620 milliards, 313,85 milliards et 306,1 milliards, respectivement. Selon les prévisions, sur l’ensemble de l’année, le total de l’import-export national serait de 800 milliards de dollars et le pays afficherait un excédent commercial de 10 milliards de dollars.



Selon le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, les exportations ont fortement augmenté grâce aux efforts visant à lever les difficultés pour aider les entreprises à accroître leur capacité de production ces deux dernières années.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien (debout). Photo: VNA



Le gouvernement, le ministère de l'Industrie et du Commerce ainsi que les autres organes compétents ont fait de grands efforts pour trouver de nouveaux marchés.

En outre, les résultats encourageants sont dus à l'application efficace du commerce électronique. Actuellement, les ventes du commerce électronique au Vietnam ont atteint environ 14 milliards de dollars et il est prévu qu’elles devraient s’élever à 17 ou 18 milliards pour toute l’année.

Selon les prévisions de nombreuses organisations internationales, le Vietnam connaîtrait une croissance rapide de son commerce électronique dans les temps à venir.-VNA