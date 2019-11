Forum sur la promotion du commerce, de l’investissement et du tourisme Vietnam – Inde. Photo: VNA



New Delhi (VNA) – Le Vietnam pourra être la porte d’entrée des entreprises et marchandises indiennes vers de grands marchés du monde.

C’est ce qu’a affirmé Do Quoc Hung, directeur adjoint du Département des marchés asiatiques et africains (ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce), lors du forum sur la promotion du commerce, de l’investissement et du tourisme Vietnam – Inde, tenu le 13 novembre à New Delhi dans le cadre du "Mois du Vietnam".

Ce forum a attiré plus de 200 délégués venus d'entreprises vietnamiennes et indiennes, des experts et chercheurs sur l’économie et le commerce et des agences de presse.

Do Quoc Hung, directeur adjoint du Département des marchés asiatiques et africains. Photo: VNA



Do Quoc Hung a déclaré que le Vietnam pourra être pour les entreprises et marchandises indiennes la porte d’entrée de grands marchés du monde tels que l’ASEAN, ou les pays parties des 12 accords de libre-échange signé par le Vietnam dont l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP), l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA).

Grâce aux efforts continus du gouvernement, des ministères et secteurs, l'environnement d'affaires du Vietnam est de plus en plus attrayant, favorisant les affaires efficaces et à long terme des investisseurs.

Dans le contexte difficile de l’économie mondiale et de la région, le Vietnam et l’Inde devront coopérer étroitement pour surmonter les défis et développer le marché, a proposé Do Quoc Hung.

Le Vietnam salue toujours des entreprises indiennes venant investir sur son sol ou coopérer avec des entreprises vietnamiennes.

Selon les statistiques, l’Inde est l’un des dix plus importants partenaires commerciaux du Vietnam et son premier partenaire en Asie du Sud.

E 2018, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 10,68 milliards de dollars (selon les données du Vietnam) et 12,8 milliards (selon les données de l’Inde). A ce jour, l’Inde se classe 26e parmi les 131 pays et territoires ayant des investissements au Vietnam, avec 223 projets cumulant 913,33 millions de dollars. -VNA