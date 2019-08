Vu Trong Tai (gauche), directeur général de Reed Tradex Vietnam, et Huynh Phong Phu, directeur de la division de la robotique et de l'automatisation discrète de la société ABB Vietnam, dans une interview accordée le 25 juillet aux médias locaux à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh Ville (VNA) - Le marché de la robotique a fortement progressé ces dernières années en raison de la demande croissante des entreprises pour les solutions d’automatisation permettant d’optimiser leur productivité et d’économiser coût de main-d’œuvre et frais de fonctionnement.



Dans une récente interview accordée aux médias locaux à Ho Chi Minh-Ville, Huynh Phong Phu, chef de la division de la robotique et de l'automatisation discrète de la société ABB Vietnam, a déclaré qu'en 2017, le Vietnam était devenu le septième marché mondial de robots avec des ventes dépassant 8.000 unités.



Le moteur de la croissance a été l’afflux d’investissements étrangers, en particulier d'entreprises sud-coréennes, dans l’industrie électronique, a-t-il souligné.



Les robots ont également été utilisés par des entreprises des secteurs de l'automobile, de l'alimentation, des boissons, des biens de consommation et de la fabrication de produits en métal, a-t-il ajouté.



Selon lui, le marché vietnamien compte environ six fournisseurs de robots, tous étrangers. En 2017, ABB a vendu près de 5.000 robots. Cette société a enregistré une croissance à deux chiffres l'an dernier et vise une croissance de plus de 20% cette année.



Huynh Phong Phu a cité le dernier rapport de Global Market Insights, Inc., qui a prévu une augmentation du chiffre d’affaires du marché mondial des usines intelligentes, lequel devrait passer de 75 milliards de dollars en 2018 à plus de 155 milliards de dollars d'ici 2025.



L'industrie auxiliaire du Vietnam a connu une croissance plus rapide que jamais avec la convergence de nombreux facteurs, notamment l'entrée de grands fabricants mondiaux tels que Samsung, LG, Toyota, Honda, Canon et Brother au Vietnam, dont les installations de production sont au cœur de la la chaîne d'approvisionnement mondiale.



Lors du salon METALEX Vietnam 2019, qui aura lieu du 10 au 12 octobre à Ho Chi Minh-Ville, ABB présentera une démonstration de production entièrement automatisée de robots contrôlés par ABB AbilityTM Connected Services, une suite sophistiquée de services numériques, permettant aux visiteurs de faire l'expérience de la future usine.



METALEX, un salon international des machines-outils et des solutions de transformation des métaux, mettra en vedette 600 marques de 45 pays et territoires, soit une hausse de 30% en glissement annuel.



Cette année, WELDING Vietnam 2019, le seul salon international consacré aux matériaux, équipements et technologies de soudage et de découpage au Vietnam, sera organisé dans le même lieu que METALEX Vietnam, au Centre des conférences et des expositions de Saigon. - VNA