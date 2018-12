Des experts du centre de formation en chirurgie laparoscopique du Centre médical de l’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville lors d'une intervention chirurgicale. Photo : NDEL

Hanoï (VNA) - Le centre de formation en chirurgie laparoscopique du Centre médical de l’Université de Médecine et de Pharmacie de Hô Chi Minh-Ville a été reconnu comme conforme aux normes asiatiques.



En effet, il a été qualifié de « Centre d'excellence » par l’Association des Chirurgiens endoscopiques et laparoscopiques d'Asie (Endoscopic and Laparoscopic Surgeons of Asia - ELSA).



C'est la première fois qu'un centre de formation en chirurgie laparoscopique du Vietnam est reconnu par l’ELSA.



Fondé en 2003, le centre de formation en chirurgie laparoscopique du Centre médical de l’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville est le premier centre de son genre au Vietnam.



Plus de 1.600 chirurgiens vietnamiens et plus de 700 chirurgiens étrangers y ont été formés. La qualité de l'enseignement du centre est très appréciée des étudiants en raison de l'application de nombreuses techniques avancées.-NDEL/VNA