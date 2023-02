Hanoi (VNA) - Le marché vietnamien de la fintech (technologie financière) enregistre une croissance exceptionnelle avec une augmentation des investissements en devises étrangères, de la numérisation et des réglementations favorables du gouvernement, selon la page Web de start-up E27.

La Banque asiatique de développement (BAD) a souligné qu’avec les fondations existantes de l'écosystème des startups, de l'industrie technologique en particulier, le Vietnam pourrait devenir une nouvelle licorne technologique dans l'avenir.La BAD a également évalué que l'objectif à long terme du gouvernement vietnamien dans le secteur technologique est d'encourager les personnes et les entreprises à participer au développement économique et à créer des startups. Particulièrement, le projet 844 parrainé par le gouvernement vise à soutenir l’écosystème national des start-up innovantes d'ici 2025 dans le but de soutenir 800 projets et 200 entreprises en démarrage.Selon Aimee Hampel-Milagrosa, économiste à la BAD, une nouvelle génération de licornes de startups vietnamiennes sera développée.De nombreux domaines de la fintech intéressent le gouvernement, tels que le commerce électronique, le cadre bancaire ouvert, la protection des données, l’itinéraire de sécurité, la stratégie nationale d'inclusion financière. Cela correspond parfaitement au développement rapide de la fintech au Vietnam.Actuellement, les startups au Vietnam ces dernières années se concentrent dans la fintech (26,6%), l’e-commerce (20,3%), les technologies éducatives (edutech), les technologies de la santé (healthtech) et les logiciels de service (6,3%).Selon la BAD, la healthtech et la technologie agricole (agritech) sont deux domaines à fort impact social qui promettent de promouvoir un développement économique plus équitable et durable.Le Vietnam se classe au troisième rang de la région en termes de nombre de licornes technologiques, après Singapour et l'Indonésie, et a établi un record de capital d'investissement dans ce segment, de 1,4 milliard de dollars.De plus, le Vietnam compte de nombreuses entreprises qui se sont rapprochées du niveau de la licorne et ont la perspective de développer des modèles commerciaux uniques tels que Tiki, Giao hang tiet kiem, Trusting Social, Kyber Network Amanotes, KiotViet, Giao hang nhanh.Parallèlement à la tendance au développement rapide du commerce électronique, la population du Vietnam est nombreuse et jeune, le pourcentage d'utilisateurs de smartphones est élevé, de 72 %, ce qui est également un atout pour soutenir le développement de l'industrie à l'avenir.En outre, le soutien du gouvernement pour étendre les paiements mobiles à une large population de jeunes créera une énorme demande potentielle de fintech.La demande de finances personnelles au Vietnam devrait également continuer à augmenter dans un proche avenir. En outre, selon une prévision de la Banque d'État du Vietnam, en 2025, le crédit personnel représentera environ 24 % du marché des applications technologiques dans les services financiers. Cela montre que le marché vietnamien a un fort potentiel de développement et peut devenir un marché très attractif pour les produits fintech.Fortement impacté par l'épidémie de Covid-19, le processus mondial de digitalisation s'est nettement accéléré en 2021. Cette plateforme a également soutenu la solide dynamique de développement du secteur mondial des fintech. La page web E27 prévoit également que le marché vietnamien des technologies financières continuera cette année de croître rapidement, avec une augmentation des investissements en devises étrangères, l'adoption de services financiers numériques et une réglementation gouvernementale favorable. Par conséquent, avec des produits plus diversifiés et améliorés, le Vietnam apparaît comme un lieu important pour le développement de la fintech.- CPV/VNA