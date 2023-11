Production des composants électroniques chez Canon Electronics Co., Ltd.Photo: VNA



Sydney (VNA) - En 2022, au milieu de la pandémie de COVID-19 et des tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine, le Vietnam a devancé la République de Corée pour devenir le 6e partenaire commercial des États-Unis en termes de valeur d'importation, selon un article publié sur le site web East Asia Forum.

C'est un tournant important dans l'économie du Vietnam. La plus grande exportation du Vietnam vers les États-Unis ne sont plus le textile-habillement mais des produits de haute technologie.

D'ici fin 2023, de nombreux produits phares d'Apple seront assemblés au Vietnam, qui fournit un environnement indispensable aux entreprises fintech étrangères pour réduire les risques et réorienter leur position face à la rivalité des grandes puissances américaine et chinoise.

Selon l'article, le Vietnam dispose des atouts pour devenir le 4e exportateur de produits de haute technologie derrière la Chine, Taïwan (Chine) et l'Allemagne. Bien que le Vietnam occupe actuellement la 7e place, sa croissance n'a pas de rivale : la part des biens de haute technologie dans ses exportations a atteint 42 % en 2020, contre 13 % en 2010.

L'intervention du gouvernement vietnamien dans l'ouverture du pays au libre-échange et aux investissements directs étrangers peut être considérée comme positive et non préjudiciable au système commercial mondial.

Alors que l'exportation vietnamienne des produits de haute technologie alimente la croissance du pays, il existe une dépendance excessive à l'égard des apports étrangers en termes d'innovation, avec environ 70 % de la valeur totale des exportations vietnamiennes revenant aux entreprises étrangères.

Les flux actuels d'IDE en provenance des sociétés de technologie financière donnent au Vietnam plus de temps pour remédier à sa dépendance à l'égard des apports étrangers. Par exemple, le gouvernement vietnamien pourrait inciter Apple à investir dans la recherche et le développement et à approfondir ses relations avec les universités vietnamiennes, comme Apple l'a fait en Chine.

Déchargement des marchandises au port. Photo: VNA



Le Vietnam occupe une position unique pour figurer parmi les économies à la croissance la plus rapide au cours de la décennie à venir, a indiqué l'article. Et son succès dans la maîtrise du COVID-19 en tant qu'économie la plus performante d'Asie pendant la pandémie a renforcé son prestige et sa réputation comme un environnement sûr auprès des investisseurs étrangers.

Le Vietnam sera confronté à des défis dans sa course pour devenir le prochain tigre asiatique, dont la manière de réduire sa dépendance excessive à l'égard des apports étranger en termes d'innovation, a estimé l'article. Mais il semble que les éléments essentiels d'un écosystème d'innovation prennent racine à mesure que le Vietnam s'impose comme une puissance d'exportation de haute technologie. -VNA