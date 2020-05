Des agents de santé à l'aéroport international de Van Don se préparent à servir les ressortissants vietnamiens revenant de l'étranger Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam n'a signalé aucune nouvelle infection au nouveau coronavirus le matin du 14 mai, marquant ainsi quatre semaines consécutives sans nouveau cas de contamination locale, selon le Comité de pilotage national de la prévention et de la lutte contre le COVID-19.

Le comité a ajouté que 148 cas importés ont été mis en quarantaine dès leur entrée au pays.

Jusqu'à présent, 13.719 personnes en contact étroit avec les patients ou en provenance des régions touchées par la pandémie ont été mises en quarantaine, dont 324 dans les hôpitaux, 7.254 dans les zones de quarantaine concentrées et 6.141 à domicile.

Le sous-comité sur le traitement du comité a indiqué que parmi les patients encore sous traitement, six patients ont été testés négatifs pour le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 une fois, et 11 ont été testés négatifs deux fois ou plus.

Le 91e patient (un Britannique de 43 ans), soigné à l'Hôpital des maladies tropicales de Ho Chi Minh-Ville, est toujours dans un état critique, tandis que le 19e cas – une Vietnamienne de 64 ans, qui est sous traitement depuis plus de deux mois, a bien récupéré. -VNA