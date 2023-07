L’assistant du ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, lors d'un débat du Conseil des droits de l'homme. Photo: baoquocte.vn



Genève (VNA) – L’assistant du ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, a participé, du 30 juin au 3 juillet à Genève, aux débats annuels du Conseil des droits de l’homme sur les droits des femmes, les changements climatiques, et au dialogue avec le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté.



Lors de la discussion sur les droits des femmes, axée sur le thème « Protection sociale : participation et leadership des femmes », Nguyen Minh Vu a déclaré que le droit à la protection sociale et le principe de non-discrimination sont affirmés dans la Constitution et les lois du Vietnam. Il a affirmé que les femmes vietnamiennes, à travers leurs associations, avaient contribué à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de sécurité sociale et de développement, avec de nombreux résultats remarquables aux niveaux international et régional.



Nguyen Minh Vu a également participé à la réunion-débat annuelle du Conseil des droits de l’homme sur les effets néfastes des changements climatiques sur les droits de l’homme, consacrée cette année aux « Effets néfastes des changements climatiques sur la pleine réalisation du droit à l’alimentation pour tous les peuples ».



Il y a présenté les efforts du Vietnam pour surmonter les impacts négatifs du changement climatique, de la pandémie de COVID-19 et d'autres problèmes mondiaux afin d'assurer la sécurité alimentaire de son peuple et devenir un producteur et fournisseur alimentaire transparent, responsable et durable.



Lors du dialogue du Conseil des droits de l’homme avec le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, le chef de la délégation vietnamienne a affirmé le rôle important de la sécurité de l'emploi et de la génération de revenus dans les efforts d'éradication de la pauvreté.



Le 3 juillet, la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève s'est coordonnée avec les Missions des Etats-Unis et d’Argentine pour co-organiser un séminaire international contre la discrimination, la violence et le harcèlement fondés sur le genre au milieu de travail.



Dans son discours, Nguyen Minh Vu a affirmé que le Vietnam souhaitait promouvoir le dialogue entre les pays, les organisations internationales et autres parties prenantes pour partager les expériences et la nécessité d'une coopération internationale pour résoudre un problème très préoccupant dans le monde à l’heure actuelle.

L’assistant du ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, rencontre le Haut-Commissaire du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk. Photo: baoquocte.vn



Durant son séjour, Nguyen Minh Vu a rencontré Volker Türk, Haut-Commissaire du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.

Lors de sa rencontre avec l'assistant du ministre vietnamien des Affaires étrangères, Volker Türk a déclaré apprécier hautement les contributions du Vietnam en tant que membre du Conseil des droits de l’homme.



De son côté, Nguyen Minh Vu lui a demandé de continuer à prêter attention et à se coordonner pour promouvoir les préoccupations communes, qui sont également des priorités du Vietnam pendant son mandat en tant que membre du Conseil des droits de l’homme pour 2023-2025.

L’assistant du ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, rencontre Ugochi Daniels, directrice générale adjointe de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Photo: baoquocte.vn



L’assistant du ministre des Affaires étrangères a également rencontré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ; Ugochi Daniels, directrice générale adjointe de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) ; Gillian Triggs, Haut-Commissaire assistante chargée de la protection du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.-VNA