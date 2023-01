Photo: indonesia.travel

Hanoï (VNA) – Le Vietnam participera du 2 au 5 février au Forum du tourisme de l’ASEAN (ATF) 2023 et au Salon TRAVEX à Yogyakarta, en Indonésie, selon l’Administration nationale du tourisme.

Placé sur le thème "ASEAN: voyage vers des destinations merveilleuses", l’ATF 2023 comprendra de nombreuses activités importantes dont la 22e réunion des ministres du Tourisme de l'ASEAN+ 3 (Chine, Japon, République de Corée) ; la 9e réunion des ministres du Tourisme ASEAN-Inde ; la 2e réunion des ministres du Tourisme ASEAN- Russie ; la 57e réunion des organes nationaux du tourisme de l’ASEAN ; la 42e réunion des organes nationaux du tourisme ASEAN+3; la 29e réunion du groupe de travail sur le tourisme ASEAN-Inde; la 13e réunion de consultation sur le tourisme ASEAN-Russie.

Lors du forum, le Vietnam tiendra une conférence de presse pour présenter sa situation de développement, ses mécanismes, politiques et produits touristiques dans la période post-pandémique. Il présentera également l’image, le message du tourisme vietnamien à travers le logo et le slogan "Vietnam - charme éternel" et la campagne de promotion "Vivre pleinement au Vietnam".

Photo: Administration nationale du tourisme

Le salon international du tourisme TRAVEX sera l'une des activités les plus importantes dans le cadre de l’ATF 2023. Le pavillon du tourisme du Vietnam couvra une superficie de 54m2 et mettra l’accent sur la présentation de l'Année nationale du tourisme de Binh Thuan 2023.

Pour le Vietnam, l'ASEAN est l'un des marchés et des partenaires les plus importants. En 2019, les visiteurs de l'ASEAN au Vietnam ont atteint près de 2,1 millions, soit environ 11,6% du nombre total d'arrivées internationales dans le pays. La coopération multilatérale au sein de l'ASEAN joue un rôle important dans la coopération touristique internationale du Vietnam.-VNA