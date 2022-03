Singapour, 23 mars (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, sera parmi les orateurs lors d'une discussion dans le cadre du Sommet d’affaires Singapore Apex 2022 en cours, aux côtés des ambassadeurs d'Indonésie et des Philippines.

Photo : VNA

La discussion, qui fait partie de la conférence de l'ASEAN prévue pour le 23 mars, est d'examiner l'avenir des emplois et des compétences dans l'ASEAN pour saisir les opportunités commerciales.

La conférence de l'ASEAN comprendra des panels sur les futures villes et industries de l'ASEAN en 2030, les consommateurs à l'ère numérique et l'avenir des emplois et des compétences.

Photo : VNA

Le Sommet d’affaires Singapore Apex 2022, dont le thème est « Accélérer la transformation des entreprises dans un monde endémique », vise à donner aux entreprises les moyens de maximiser leur potentiel dans un monde endémique.

L'événement, organisé en personne et en ligne par la Féderation d’affaires de Singapore (SBF), a attiré la participation de plus de 3.000 responsables gouvernementaux et dirigeants d'entreprises de haut niveau de 57 pays et territoires.

Il se déroule jusqu'au 25 mars, avec des panels de discussion auxquels participeront plus de 100 intervenants sur les thèmes de la gestion durable de la chaîne d'approvisionnement, des infrastructures tout au long de la chaîne de valeur, de la finance verte et du rôle des institutions financières, entre autres. – VNA