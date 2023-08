Photo d'illustration: VNA Photo d'illustration: VNA

Moscou (VNA) – Le ministre de la Défense, Phan Van Giang, a assisté à la cérémonie d'ouverture du Forum militaire-technique international 2023 (Army 2023), qui s'est tenue le 14 août en Russie.



Le Département général de l'industrie de la défense et le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel) participent à l'événement et y exposent 240 produits de l'industrie de la défense vietnamienne.



Depuis 2015, le ministère russe de la Défense organise chaque année l'exposition et le forum Army au parc Patriot, en banlieue de Moscou. L'événement réunit de nombreux pays, entreprises et organisations de l'industrie de la défense.

Cette année, Army 2023 voit la participation de délégations de près de 60 pays, ainsi qu'environ 1.500 entreprises de défense russes et 85 étrangères.



Le ministre Phan Van Giang a visité des stands de certains pays, dont un stand du Vietnam.



Plus tôt, dans la matinée du 14 août, le général d’armée Phan Van Giang est allé déposer des fleurs au Monument du Président Ho Chi Minh à Moscou. Il a également rendu visite à l'ambassade du Vietnam en Russie. -VNA