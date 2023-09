Bruxelles, 11 septembre (VNA) – Des représentants de l'ambassade du Vietnam en Belgique ont participé au festival annuel Manifiesta (Solidarité) du Parti des Travailleurs de Belgique, qui s'est tenu à la ville côtière d’Ostende les 9 et 10 septembre.L'ambassadrice adjointe Vu Thu Thuy a déclaré que l'ambassade avait apporté une série de photos, de livres et de publications pour vulgariser auprès des amis internationaux le Vietnam et son peuple ainsi que la vie et la carrière du président Hô Chi Minh.L'événement est l'occasion de présenter à des amis du monde entier la cause de la libération nationale, de la construction et de l'intégration internationale du Vietnam, a-t-elle ajouté.Le stand vietnamien a attiré une grande attention d'amis internationaux, de ceux qui sont allés au Vietnam, ont soutenu le pays dans les mouvements de libération nationale, jusqu'à ceux qui ne le connaissent qu'à travers des livres, des journaux et des films documentaires.Manifiesta est organisée chaque année pour renforcer la solidarité entre les Partis de gauche et les mouvements ouvriers du monde entier. L'événement de deux jours a présenté des centaines de pavillons, des spectacles musicaux, des jeux et des débats liés aux problèmes mondiaux, notamment l'égalité des sexes, les groupes vulnérables, la discrimination raciale, l'information et la technologie.Lancé pour la première fois en 2010, le festival Manifesta (Solidarité) constitue une activité socio-politique annuelle organisée par le Parti du Travail de Belgique (PTB). L'événement est l'occasion pour tous les Belges, qu'ils soient Flamands, Wallons ou Bruxellois, de renforcer la solidarité, d'échanger sur la construction d'un monde meilleur. - VNA