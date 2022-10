Le 6e Selangor International Business Summit (SIBS) 2022. Photo : VNA



Kula Lumpur (VNA) - Le 6e Selangor International Business Summit (SIBS) 2022 s'est ouvert le 6 octobre à Kuala Lumpur en Malaisie.

Dans quatre jours, six événements principaux sont organisés : Salon international de l'alimentation et des boissons de Selangor ; Conférence et exposition internationale sur les équipements médicaux ; Conférence d'affaires de l’ASEAN de Selangor ; Villes intelligentes et Economie numérique de Selangor ; Salon de l'innovation R&D de Selangor ; Salon du Parc industriel de Selangor. Trois autres événements sont prévus, à savoir le Festival international de la gastronomie ; Conférence internationale sur les soins de santé et Conférence de la ville intelligente.

Il s’agit de la 6e édition du SIBS. À ce jour, c’est le plus grand sommet d'affaires jamais organisé dans la région avec un total de 906 stands de 24 pays, suscitant l'intérêt de près de 30.000 investisseurs.

A la 6e édition, le Vietnam présente ses produits dans huit des 421 stands du Salon international de l'alimentation et des boissons de Selangor avec le café, le thé, le poivre, les noix de cajou et les fruits frais... - VNA