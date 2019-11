Kuala Lumpur (VNA) – Le vice-auditeur général Vu Van Hoa a dirigé mercredi 6 novembre une délégation vietnamienne au 5e Sommet des institutions supérieures de contrôle des finances publiques de l’ASEAN (ASEANSAI) à Kuala Lumpur, en Indonésie.

Le vice-auditeur général Vu Van Hoa au 5e Sommet de l’ASEANSAI. Photo: VNA



S’exprimant lors de cet événement, Vu Van Hoa a affirmé que l’Audit d’Etat du Vietnam redoublera d’efforts pour contribuer au développement de l’ASEANSAI, considérant que cela fait partie des tâches clés de ses activités annuelles.En tant que président de l’Organisation asiatique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (ASOSAI) en 2018-2021 et du Comité du plan stratégique de l’ASEANSAI, le Vietnam suit toujours les orientations de l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI), a-t-il souligné.Dans son discours d’ouverture, le vice-Premier ministre malaisien Wan Azizah Wan Ismail a hautement apprécié les réalisations récentes de l’ASEANSAI, affirmant qu’une participation active et effective des pays membres de l’organisation témoigne de leur soutien sans faille et de leur ferme engagement à renforcer l’audit public dans la région.En partageant expériences, connaissances, informations et bonnes pratiques, l’ASEANSAI continuera d’apporter des contributions importantes au développement de la Communauté de l’ASEAN, a-t-il déclaré.L’ASEANSAI a été créée le 16 novembre 2011 à Bali, en Indonésie, avec 10 membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Elle devrait encourager et promouvoir la bonne gouvernance dans la région de l’ASEAN. – VNA