Stand vietnamien à l'exposition alimentaire SIAL InterFood 2019 en Indonésie (Photo: VietnamPlus)



Jakarta (VNA) - Le Vietnam présente une gamme de produits alimentaires et de boissons au SIAL InterFood 2018, une exposition du secteur de l'agroalimentaire qui a débuté le 13 novembre à Jakarta, en Indonésie.

Une vingtaine d’exportateurs vietnamiens de produits agricoles, de technologies alimentaires et d'appareils électroménagers tels que la Compagnie générale des vivres du Nord (Vinafood 1), les groupes Sunhouse et Kangaroo… sont présents.

Des séminaires, des réunions entre entreprises, des programmes thématiques sur le thé, le café, les boissons alcoolisées, les confiseries et les aliments diététiques sont également organisés.

Cet événement annuel qui durera jusqu’au 16 novembre comprend plus de 1.000 stands de 30 pays et territoires. Il s'agit d'une des plus grandes expositions d'Asie du Sud-Est sur les produits alimentaires et boissons, additifs alimentaires, matières premières, technologies de transformation et services associés. -VNA