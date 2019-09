La vice-présidente de l’Assemblée nationale Tong Thi Phong participe à la MSEAP-4. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une haute délégation vietnamienne conduite par la vice-présidente de l’Assemblée nationale Tong Thi Phong participe à la quatrième réunion des présidents des parlements des pays eurasiens (MSEAP-4 - Meeting of Speakers of Eurasian Countries' Parliaments) qui a lieu les 23 et 24 septembre à Nur Sultan, au Kazakhstan.

Ayant pour thème "Grande Eurasie : dialogue, confiance et partenariat", la MSEAP-4 attire 65 délégations des pays asiatiques et européens, des représentants de 14 organisations internationales et interparlementaires.

Lors de la MSEAP-4, les pays eurasiens discutent des mesures à prendre pour assurer la sécurité et le développement stable en Asie et en Europe, ainsi que la mise en œuvre de grands projets d’intégration économique au XXIe siècle.



Outre quatre sessions plénières, seront prévues des dizaines de rencontres bilatérales pour que les pays participants échangent des expériences en matière de législation, coordonnent des efforts et actions en vue d’améliorer la vie des habitants.



Après la cérémonie d'ouverture tenue le 24 septembre, les délégués ont fait part à trois sessions plénières et ont approuvé la déclaration commune.



La réunion est co-présidée par le président de la Chambre des représentants Nurlan Nigmatulin, le président de la Douma d'État de Russie,Viatcheslav Volodine et le président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, Moon Hee-sang.



MSEAP est un mécanisme de coopération parlementaire de l’Eurasie dont l’initiative revient au président de la Douma d’État de Russie et au président de l’Assemblée nationale sud-coréenne. Il est organisé annuellement dans le but d’aider les parlements des pays de l’Eurasie à coordonner leurs actions et à promouvoir le rôle de la diplomatie parlementaire. L’occasion également pour les dirigeants des organes législatifs de pays participants et d’organisations internationales de la région de discuter des mesures efficaces et réalisables en vue de faire face aux défis mondiaux. La première édition de MSEAP a eu lieu en Russie en 2016 et la deuxième en République de Corée en 2017. -VNA