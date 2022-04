Le Vice-ministre des Affaires étrangères, Pham Quang Hiêu, prend la parole lors de la 214e session du Conseil exécutif de l'UNESCO. Photo: VNA

Paris (VNA) - La séance plénière de la 214e session du Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) s'est déroulée, les 4 et 5 avril 2022 à Paris, avec la participation de 58 pays membres. Il s'agit de la première réunion du Conseil exécutif pour le mandat 2021-2025 visant à mettre en œuvre les décisions importantes et directionnelles de l'UNESCO dans les temps à venir.



S'exprimant lors des débats, le chef de la délégation vietnamienne, Pham Quang Hiêu, vice-ministre des Affaires étrangères, a souligné que la rencontre avait lieu à un moment "important". Selon lui, les impacts des problèmes mondiaux tels que la pandémie du Covid-19 et les conflits violents et armés, contribuent non seulement à affecter le développement économique mondial, accroître les inégalités, effacer les acquis des nations, mais menacent aussi la vie des peuples, la paix, la sécurité et le développement du monde. Dans ce contexte, plus que jamais, la mission de l'UNESCO de "construire la paix dans l'esprit des peuples" doit être respectée et poursuivie.



Le vice-ministre Pham Quang Hiêu a déclaré que l'UNESCO et les membres du Conseil exécutif doivent prendre des mesures spécifiques dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la science, de l'information et de la communication ; mettre en œuvre la Vision et la Stratégie à moyen terme pour la période 2022-2029, ainsi que le Programme et Budget pour la période 2022-2025 ; promouvoir un certain nombre de nouveaux enjeux tels que la science ouverte, l'éthique dans l'intelligence artificielle, l'avenir de l'éducation ... contribuer à l'organisation du Sommet des Nations Unies sur la transformation de l'éducation en septembre 2022 à New York dont la prochaine réunion préparatoire est attendu à Paris.



Le vice-ministre Pham Quang Hiêu a souligné que le Vietnam attachait toujours de l'importance à la coopération multilatérale en général et au rôle de l'UNESCO en particulier, s'engageant à contribuer de manière plus active et avec responsabilité aux activités de l'UNESCO en tant que membre du Conseil exécutif 2021-2025.



À cette occasion, le chef de la délégation vietnamienne a rencontré le président de l'Assemblée générale de l'UNESCO et les chefs des délégations d'autres pays pour promouvoir la coopération multilatérale et faire campagne pour la candidature du Vietnam en tant que membre du Comité intergouvernemental sur la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (Convention 2003) pour la période 2022-2026.



Le vice-ministre Pham Quang Hiêu a également eu des entretiens avec Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Il a travaillé avec le Directeur général adjoint de l'UNESCO, le Président du Comité intergouvernemental de la Convention de 2003... pour discuter du renforcement de la coopération dans le temps à venir, afin de concrétiser le protocole d'accord entre le Vietnam et l'UNESCO pour la période 2021-2025 signé en 2021, dans le cadre de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au siège de l'UNESCO.