La délégation vietnamienne à l'ACDFM-19. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Une délégation militaire vietnamienne conduite par le général de corps d'armée Nguyen Tan Cuong, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, a participé jeudi à la 19e conférence des commandants des forces de la Défense de l'ASEAN (ACDFM-19) à Phnom Penh, au Cambodge.

Placé sous le thème "Solidarité pour la paix et la concorde", l'ACDFM-19 souligne l'importance de l'armée et les efforts selon le principe de placer l'ASEAN au centre pour résoudre les questions de sécurité traditionnels et non traditionnels, en particulier la pandémie de COVID-19; et pour être prête à faire face aux défis dans l'avenir.

Photo : VNA

Le général Vong Pisen, commandant en chef de l'armée royale du Cambodge a espéré qu'à travers l'ACDFM-19, les commandants des forces armées de l'ASEAN continueront d'échanger des points de vue, de partager des informations et des initiatives de manière ouverte et amicale pour obtenir des résultats concrets dans le renforcement de la coopération et de la solidarité en Asie du Sud-Est.

L'ACDFM-19 a vu la participation des commandants des forces de défense du Brunei, du Cambodge, de l'Indonésie, du Laos, de la Malaisie, du Myanmar, des Philippines, de Singapour, de la Thaïlande et du Vietnam. -VNA