Le vice-ministre chilien des Relations économiques internationales, Rodrigo Yáñez. Photo: latercera.com



Hanoï (VNA) - Le Vietnam est un partenaire stratégique de premier rang du Chili dans l’élargissement de ses relations avec les pays membres de l’ASEAN, a déclaré le 20 janvier à Hanoï le vice-ministre chilien des Relations économiques internationales, Rodrigo Yáñez, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

La présidence vietnamienne de l’ASEAN en 2020 est une excellente occasion pour le Chili de renforcer ses échanges avec les pays d’Asie du Sud-Est, a indiqué Rodrigo Yáñez dont le pays s’apprête à créer une commission mixte de développement et de commerce avec l’ASEAN.

Le Vietnam est actuellement le 2e partenaire commercial du Chili au sein de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est), a-t-il souligné, faisant savoir que le but de sa visite au Vietnam était de promouvoir les relations bilatérales et d’élargir la coopération dans le cadre de l'accord de libre-échange bilatéral signé en 2011.

Depuis l’entrée en vigueur de cet accord en janvier 2014, le commerce bilatéral s’est nettement amélioré et a dépassé la barre du milliard de dollars, a-t-il dit.

L’investissement et le secteur des services sont les domaines clés, a-t-il indiqué, ajoutant que le Vietnam et le Chili avaient tout intérêt à collaborer dans les domaines des sciences et technologies, des services et de l’économie numérique.

Le Chili devrait ratifier rapidement l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP), a-t-il fait savoir.

En tant que président de l’Alliance du Pacifique, le Chili oeuvrera au renforcement des relations entre celle-ci et l’ASEAN et compte sur le Vietnam, président de l’ASEAN en 2020, pour faire fructifier ces relations, a-t-il déclaré. -VNA