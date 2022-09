Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Aujourd'hui, plus que jamais, pour la Communauté française de Belgique, le Vietnam est toujours un partenaire prioritaire pour coopérer tant dans la santé, la culture, la société, le milieu universitaire, l'économie que la promotion de la langue française car le Vietnam est un membre de l'Organisation internationale de la Francophonie, a affirmé Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Répondant au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l'occasion des 51 ans de Communauté française de Belgique (Fédération Wallonie-Bruxelles), le ministre et président Pierre-Yves Jeholet a souligné que la crise sanitaire du COVID-19 n'avait pas entravé la relation de coopération avec le Vietnam, une coopération bilatérale en bon développement.

Le Vietnam et la Communauté française de Belgique ont célébré le 25e anniversaire de la présence de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Hanoï en 2021. Durant un quart de siècle, leur relation n'a cessé d'être consolidée et développée sous tous ses aspects, de la coopération académique et scientifique aux domaines économiques et industriels, a-t-il estimé.

S'agissant des perspectives de coopération bilatérale, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles a indiqué qu'après la maîtrise du COVID-19, le Vietnam avait accueilli un bon nombre de touristes, dont près de 40% des touristes francophones.

Forte d'une expertise et d'une expérience dans l'éducation et la formation, la Fédération Wallonie-Bruxelles souhaite coopérer avec des partenaires et universités vietnamiens dans l'enseignement du français du tourisme. "C'est une forme de coopération prometteuse", a-t-il dit.

A l'invitation du ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet, effectuera une visite au Vietnam en mi-octobre prochain en vue de renforcer et d'améliorer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment l'éducation, la recherche scientifique. Elle vise également à discuter de la présence de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam ainsi que des fruits de coopération au cours de ces 25 dernières années. -VNA