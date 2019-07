New York (VNA) – La réunion de dirigeants des institutions de l’audit suprême a eu lieu les 22 et 23 juillet à New York, appelant les audits du monde à superviser étroitement pour soutenir et contribuer à l’évaluation de la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD) des pays lancés par l’ONU.

La réunion, organisée par le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU et l’Initiative Développement de l’INTOSAI (Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques), attirant 150 délégués.

Une délégation du Vietnam, conduite par l’auditeur adjoint d’Etat Vu Van Hoa a participé à cet événement. Il a parlé de la réalisation des ODD au Vietnam, les travaux d’audit sur les activités dans ce domaine. «Le gouvernement vietnamien s’efforce d’introduire les ODD dans les plans, stratégies de développement socioéconomique et de mobiliser les ressources pour la mise en œuvre des ODD », a-t-il précisé.

Concrètement, pour la période 2017-2020, le Vietnam se concentre sur le perfectionnement des institutions, des politiques et de la loi relatifs au développement durable et renforce la sensibilisation auprès du peuple sur les ODD. Pour la période suivante, entre 2021-2030, le Vietnam continuera de développer les ressources humaines de haute qualité, de renforcer les recherches et l’application des sciences et technologies, notamment les technologies environnementales et les nouvelles technologies énergétiques.

Selon Vu Van Hoa, l’audit d’Etat joue un rôle important dans le soutien à la réalisation des ODD au Vietnam. Il a pour fonction d’auditer les activités concernées dans les domaines socioéconomiques et environnementaux. Il fournit des informations nécessaires, donne les estimations objectives et propositions pour aider les organes gestionnaires à lever les obstacles.

Lors de la réunion, Vu Van Hoa a exprimé le souhait de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale avec les organes d’audit internationaux dans l’audit des questions relatives aux ODD.- VNA