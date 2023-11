Un présentant du Vietnam lors de la conférence mondiale. Photo: VNA Un présentant du Vietnam lors de la conférence mondiale. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La délégation vietnamienne a contribué à de nombreuses études précieuses, démontrant l'engagement du pays dans les activités visant à lutter contre la tuberculose lors de la Conférence mondiale sur la tuberculose et les maladies pulmonaires 2023, qui s'est tenue du 15 au 18 novembre à Paris, en France.Ce propos a été affirmé par le docteur Dinh Van Luong, directeur de l'Hôpital pulmonaire central et chef du conseil exécutif du Programme national de lutte contre la tuberculose. Il dirigeait la délégation vietnamienne participant à ladite conférence mondiale.Parmi les 3.000 délégués, on notait des représentants de gouvernements, d'organisations de santé publique, des médecins, des militants et des personnes touchées par la tuberculose du monde entier. C’est la première fois que cette conférence annuelle se tient en personne depuis la pandémie de COVID-19.Outre les sessions principales, une série d'événements organisés en marge de la conférence ont attiré un grand nombre de participants, comme la séance de discussion entre l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Unitaid sur l'amélioration de la réponse à la tuberculose (le 11 novembre), l’atelier professionnel entre l'OMS et le Partenariat Stop TB sur la coordination des secteurs public-privé dans la prise en charge de la tuberculose (le 12 novembre) et la 9e Conférence sur la stratégie de l'OMS pour mettre fin à la tuberculose (les 13 et 14 novembre).Le directeur de l'Hôpital pulmonaire central Dinh Van Luong a déclaré que les représentants du Vietnam avaient participé activement aux séances de discussion, partageant leurs expériences en matière de réponse et de rétablissement de la pandémie de COVID-19.Le Vietnam a réalisé de nombreuses réalisations en améliorant la qualité du diagnostic, en renforçant le dépistage, en élargissant l'échelle de la prévention de la tuberculose, en introduisant de nouveaux schémas thérapeutiques recommandés, en réorientant le financement et en renforçant la coopération multisectorielle."En particulier, lors de la conférence, le Vietnam a montré son engagement fort et son rôle important dans les tests de vaccins contre la tuberculose en 2023", a informé le Dr Dinh Van Luong.La conférence est l'occasion pour les représentants du Programme national de lutte contre la tuberculose et ses partenaires de partager les dernières avancées et réalisations du Vietnam dans l'application des initiatives de lutte contre la tuberculose, avec le soutien du Fonds mondial, du Partenariat Stop TB, de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC des États-Unis).Parmi les réalisations notables du Vietnam qui ont retenu l'attention des délégués, on notait l'amélioration de l'efficacité de la notification des cas, grâce au modèle de référence intermédiaire avec la participation des établissements de santé publics, en dehors du Programme national de lutte contre la tuberculose et des établissements privés. Le Vietnam a atteint un taux de réussite élevé dans le traitement contre la tuberculose pharmacorésistante grâce à de nouveaux schémas thérapeutiques, contribuant à réduire les coûts pour les familles des patients. Sans oublier d’améliorer les droits et l'accès aux soins antituberculeux grâce à l'application de systèmes d'intelligence artificielle et d'appareils mobiles à rayons X...Au cours de la conférence mondiale, la délégation du Vietnam a eu des réunions, échangé des opportunités de coopération avec des partenaires tels que l'Université UCSF, l'Université de Sydney, TB Organization Alliance, CHAI… -VNA