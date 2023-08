Lors de la conférence. Photo : VNA

Hanoï, 16 août (VNA) - Une conférence internationale sur la gestion de l'écosystème des données, la gouvernance et la gestion des données s'est tenue le 16 août sous les auspices du Bureau général des statistiques du ministère du Plan et de l'Investissement et du Fonds pour la population de Hanoï.L'événement a réuni des spécialistes nationaux et internationaux des données et des statistiques, afin de partager des expériences, de valoriser les données et d'aider les organes de gestion des données des ministères, des directions générales et des planificateurs au Vietnam à améliorer leurs connaissances sur l'écosystème des données.Dans son discours d'ouverture, Nguyen Thi Huong, directrice générale du Bureau général des statistiques, a souligné le rôle important de la discussion sur la gestion, la gouvernance et la gestion des données.Il a ajouté que l'entité, en tant qu'agence de coordination des activités statistiques au Vietnam, espère coopérer plus efficacement avec les ministères, les secteurs, les agences statistiques nationales et les organisations internationales dans la construction et l'exploitation d'un système statistique dans les temps à venir.