Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Les Philippines, l’Indonésie, le Vietnam, l’Inde et la Thaïlande ont bénéficié de la diversification des chaînes d’approvisionnement mondiales et sont prêts à capitaliser sur leur vaste bassin de main-d’œuvre et leurs marchés de consommation potentiels pour atteindre un prochain niveau de développement.C’est ce qu’a estimé Janet Pau, directrice exécutive de l’Asia Business Council, dans un article intitulé « Asia’s rising economies are more than ‘China Plus One’ destinations » (Les économies émergentes d’Asie sont bien plus que des destinations « Chine Plus Un »).Dans cet article publié le 21 février sur le site du quotidien « South China Morning Post », Janet Pau a indiqué que les Philippines, l’Indonésie, le Vietnam, l’Inde et la Thaïlande, très peuplés mais actuellement moins développés que la Chine en termes de PIB par habitant, sont sur le point de prendre leur envol. De plus, ces dernières années, ces pays ont suscité l’intérêt en tant que destinations « Chine Plus Un » pour les chaînes d’approvisionnement et opérations mondiales.Les cinq économies ont en commun une main-d’œuvre importante et des marchés de consommation potentiels, offrant des opportunités d’expansion nationale et internationale, a-t-elle dit.Ces pays reconnaissent l’importance d’investir dans le capital humain, en se concentrant sur l’élargissement de l’accès à l’éducation et l’amélioration de la formation des enseignants. Ils investissent également dans des projets d’infrastructures pour construire une connectivité solide et des réseaux logistiques efficaces. Ces investissements couvrent des domaines tels que les transports, la communication, l'énergie et les réseaux numériques, a-t-elle ajouté.Parallèlement, leurs gouvernements mettent en œuvre des politiques industrielles pour développer des secteurs clés, et ce même dans les domaines où il est peu probable qu’ils soient compétitifs.Ces cinq économies ont la possibilité de tracer des voies de croissance qui favorisent une plus grande numérisation, durabilité et inclusion, a affirmé Janet Pau, ajoutant qu’elles doivent donner la priorité aux initiatives visant à créer des emplois verts et numériques afin de répondre aux besoins d’une jeune main-d’œuvre de plus en plus instruite et exigeante.La spécialiste a conclu que l’arrivée de l’Année du Dragon constitue un moment opportun pour que ces nations acceptent le changement, exploitent leurs potentiels collectifs et tracent la voie qui façonnera le développement futur de l’Asie.-VNA