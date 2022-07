Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam devrait figurer parmi les économies à la croissance la plus rapide pour la prochaine décennie selon les prévisions du Growth Lab de l'Université de Harvard.



Le site eurekalert.org a présenté le 27 juillet ces prévisions dans un article, selon lesquelles la liste comprend également la Chine, l’Ouganda, l’Indonésie et l’Inde.



Les recherches montrent que les pays qui ont diversifié leur production dans des secteurs plus complexes, comme le Vietnam et la Chine, seront ceux qui connaîtront la croissance la plus rapide au cours de la prochaine décennie.

Les chercheurs du Grow Lab ont publié un nouveau classement par pays en termes d’indice de complexité économique (ECI) qui rend compte de la diversité et de la sophistication des capacités productives intégrées dans les exportations de chaque pays.



Selon ce classement, les économies en développement ont fait les plus grands progrès dans l'amélioration de la complexité économique, notamment le Vietnam (51e rang), le Cambodge (72e rang), le Laos (89e rang)…



Plusieurs économies asiatiques possèdent déjà la complexité économique nécessaire pour générer la croissance la plus rapide au cours de la prochaine décennie, avec en tête la Chine, le Cambodge, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie et l'Inde.-VNA