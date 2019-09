L'économie et le commerce sont des points lumineux dans les relations entre le Vietnam et l’Australie.

Les exports de 8 groupes de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles: plus d'un milliard d'USD en sept mois

Entre janvier et juillet, l’indice de production industrielle (IPI) a augmenté de 9,4% sur un an. L'IPI du secteur manufacturier a connu une forte hausse de 10,7%.

Les secteurs de l’alimentation, des boissons et des télécommunications ont le plus grand nombre de représentantes dans le top 10 des marques les plus puissantes du Vietnam en 2019.