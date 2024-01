Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Malgré un contexte économique mondial difficile, le Vietnam a continué de résister en tant que l'un des dix principaux bénéficiaires d'envois de fonds de l'étranger dans le monde en 2022, selon un rapport réalisé par la Banque mondiale (BM) et le Partenariat mondial pour les connaissances sur les migrations et le développement (KNOMAD).



Pour 2023, selon la BM, les envois de fonds de l'étranger au Vietnam sont estimés à 14 milliards de dollars et devraient s’élever à 14,4 milliards en 2024.



Battant à elle seule des records, Ho Chi Minh-Ville s'est vantée d'une augmentation annuelle remarquable de 43,3% des envois de fonds de l’étranger, atteignant le chiffre impressionnant de 9,46 milliards de dollars.



Cette somme, comme l'a souligné Nguyen Duc Lenh, directeur adjoint de la succursale de la Banque d'État du Vietnam (SBV) de Ho Chi Minh-Ville, a non seulement dépassé de 2,7 fois les investissements directs étrangers (IDE) dans la mégapole du Sud, mais a également représenté près de 14% de son Produit intérieur brut.



Au cours des cinq dernières années, Hô Chi Minh-Ville a démontré sa domination en matière d'attraction des envois de fonds de l'étranger, représentant 44,1% du total du pays en 2018 et puis 55,03% en 2022, a-t-il déclaré.



Le vice-président du Comité populaire municipal, Vo Van Hoan, a souligné l'importance de cette croissance positive, soulignant son potentiel pour stabiliser le taux de change et le marché des changes, ainsi que promouvoir le développement économique municipal.



Un rapport de la Commission d'État chargée des Vietnamiens d'outre-mer a révélé que le Vietnam avait collecté plus de 190 milliards de dollars d'envois de fonds de l’étranger au cours des trois dernières décennies, soit presque l'équivalent du total des IDE décaissés au cours de la même période.



Parmi les pays ayant contribué à cet afflux, les États-Unis sont arrivés en tête, suivis par le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada. Parallèlement, le Japon et la République de Corée ont joué un rôle central en tant que marchés du travail majeurs.



Nguyen Duc Lenh a déclaré que le gouvernement vietnamien avait adopté de nombreuses politiques pour encourager les Viêt kiêu à faire des affaires au Vietnam et à envoyer de l'argent à leurs familles.



La loi révisée sur les affaires immobilières, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025, améliorera également la possibilité pour les Viêt kiêu d'investir et de négocier des biens immobiliers sur un pied d'égalité avec les citoyens vietnamiens à l’intérieur du pays, alimentant ainsi davantage la dynamique positive de la croissance des envois de fonds, a-t-il ajouté. -VNA