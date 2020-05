L'ambassadeur du Vietnam en France, Nguyen Thiep (droite), remet des masques médicaux au président de l'Union générale des Vietnamiens de France, Vuong Huu Nhan. Photo: VNA



Paris (VNA) – Le 7 mai, l’ambassade du Vietnam à Paris a offert des masques médicaux à des organisations et autorités locales.

Plus de 15.000 masques ont été remis à l'Union générale des Vietnamiens de France, à l’Union des étudiants vietnamiens en France, à l’Association d’amitié Franco-Vietnamienne, aux groupes de députés d’amitié France – Vietnam auprès du Sénat et de l’Assemblée nationale, au Parti communiste français, aux mairies de Paris, de Montreuil et de Choisy-le-Roi, ainsi qu’à des amis et partenaires français.

D’après l’ambassadeur vietnamien Nguyen Thiep, les amis français étaient très touchés de la solidarité, de l’amitié et de l’affection des Vietnamiens.

Les représentants du journal L’Humanité n’ont pas pu cacher leurs émotions en recevant la première assistance du Vietnam qui, selon eux, devrait aider les deux peuples à s’approcher l’un de l’autre.

Mme Stéphanie Do, présidente du groupe d’amitié France – Vietnam auprès de l’Assemblée nationale, a remercié le Vietnam pour son assistance opportune. Elle a promis de distribuer rapidement ces masques médicaux fabriqués au Vietnam à des personnes âgées.

Le président de l'Union générale des Vietnamiens de France, Vuong Huu Nhan, a déclaré que l’assistance de l’ambassade du Vietnam était une action grandement significative et pratique, contribuant à réduire l'anxiété des expatriés, car le port du masque serait obligatoire dans de nombreux lieux publics après que la France assouplirait les mesures de restriction.

La France est l'un des pays d'Europe occidentale les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19. Au 7 mai, elle a confirmé 137.779 cas positifs au nouveau coronavirus dont 25.987 décès. Selon les prévisions, la vie socio-économique sera progressivement rétablie depuis le 11 mai, après huit semaines de confinement national. -VNA