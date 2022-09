Hanoi (VNA) – Le Vietnam s’efforce de développer un marché du travail moderne et intégré au niveau international, le considérant comme la clé d’une connexion solide avec le marché du travail mondial et d’assurer l’harmonisation du marché du travail national.

Photo d'illustration: VNA

Après 35 ans de rénovation, le marché du travail vietnamien a connu un développement remarquable à la fois en termes d’échelle et de qualité, s’intégrant profondément au marché international.Des solutions solides pour restructurer l’économie nationale, améliorer l’environnement des affaires, attirer les investissements et promouvoir la production et les affaires ces dernières années ont contribué à restructurer la main-d’œuvre et à augmenter le nombre de travailleurs travaillant dans les entreprises et les établissements de production et commerciaux.Les politiques, programmes et mesures de création d’emplois ont été mis en œuvre de manière synchrone et efficace, garantissant l’offre de main-d’œuvre pour le marché.D’environ 28 millions de personnes en 1986, la population active du Vietnam est passée à plus de 51 millions à la mi-2022. Le taux d’ouvriers formés en 2015 était de 49% et a atteint 67% au cours des six premiers mois de cette année.Le travail d’envoi de main-d’œuvre à l’étranger sous contrat a également produit de bons résultats. Il y a plus de 600.000 employés vietnamiens travaillant dans 40 pays et territoires à travers le monde avec un revenu stable, envoyant chez eux 3,5 milliards de dollars de fonds par an.