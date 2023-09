Hanoi (VNA) - Le changement climatique a affecté et impacte profondément les ressources en eau du Vietnam, modifiant le cycle de l’eau dans la nature et provoquant des phénomènes extrêmes tels que des inondations, des sécheresses et des intrusions salines, ce qui rend nécessaire un renforcement urgent de la gestion des ressources en eau.

La problématique des ressources en eau est centrale dans un contexte où le changement climatique prend une place prépondérante dans notre vie. Photo d'illustration: VNA



Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement (MoNRE) a récemment examiné la mise en œuvre sur 10 ans de la résolution n°24-NQ/TW du 3 juin 2013 du 7e Plénum du Comité central du Parti du 11e mandat sur l’adaptation au changement climatique et le renforcement de la gestion des ressources naturelles et de la protection de l’environnement.



Selon le ministère, au cours de la dernière décennie, plus de 24.000 ouvrages d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées ont été gérés par des agences à tous les niveaux à travers le mécanisme d’octroi de licences.



Cependant, les violations dans le domaine des ressources en eau restent répandues, démontrant la faible application des lois relatives à la gestion des ressources en eau.



Les statistiques du ministère montrent que les agences centrales ont mené 31 inspections liées à la gestion des ressources en eau dans 206 ouvrages d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées dans 40 provinces et villes du pays au cours de cette période. Parallèlement, près de 3.000 inspections de ce type ont été réalisées au niveau local, ciblant 19.000 établissements.



Le directeur adjoint du Département de gestion des ressources en eau du MoNRE, Nguyên Minh Khuyên, a attribué ces violations à des politiques peu claires liées à la garantie de la sécurité des ressources en eau.



En outre, d’autres raisons incluent des réglementations juridiques incohérentes, le manque de clarté concernant la gestion des ressources en eau, la lenteur des progrès dans la planification, l’insuffisance des systèmes d’information pour la gestion des ressources en eau, une sensibilisation limitée du public et la faible application des lois sur les ressources en eau, a-t-il poursuivi.