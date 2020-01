Rome (VNA) - Les entreprises italiennes de la province de Pise en général et de la Toscane en général ont été informées lors d’un événement tenu jeudi 25 octobre à Pise des politiques d’attraction et d’encouragement à l’investissement du Vietnam.

Vue de l’événement organisé par la Chambre de commerce de Pise et la Chambre de commerce italienne au Vietnam (ICHAM). Photo : VNA

L’événement organisé par la Chambre de commerce de Pise et la Chambre de commerce italienne au Vietnam (ICHAM), a offert aux entreprises italiennes une bonne occasion de mieux comprendre le marché vietnamien et des informations sur les domaines de coopération prioritaires, ainsi que sur les politiques visant à attirer les investissements et à promouvoir les liens commerciaux avec des entreprises étrangères.L’ambassadrice du Vietnam en Italie, Nguyên Thi Bich Huê, a présenté le développement socio-économique et les efforts d’intégration internationale du Vietnam, affirmant que le pays dispose d’un grand potentiel pour stimuler sa croissance économique.Le Vietnam est considéré comme l’une des économies les plus dynamiques au monde avec la plus forte croissance et une économie ouverte, reliée aux principaux marchés par le biais de 16 accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux auxquels le Vietnam est partie, a-t-elle souligné.Selon l’ambassadrice Nguyên Thi Bich Huê, la demande des Vietnamiens pour des produits de haute qualité, notamment italiens, va crescendo.Le gouvernement vietnamien a également pris de nombreuses mesures visant à améliorer l’environnement des affaires pour les entreprises domestiques et étrangères, suscitant ainsi la confiance de nombreux investisseurs étrangers, a-t-elle indiqué.Avec un stock d’investissements directs étrangers (IDE) atteignant 350 milliards de dollars, le Vietnam est considéré comme un marché attractif pour les investisseurs étrangers, a déclaré la diplomate.Dans la perspective d’adoption par le Parlement européen de l’accord de libre-échange et l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam, ces pactes créeront des conditions favorables sans précédent aux entreprises italiennes.L’ambassade et le Bureau commercial du Vietnam en Italie sont disposés à aider les entreprises italiennes à déployer des activités d’investissement et de coopération commerciale avec le Vietnam, a-t-elle affirmé.Dans son discours, le président de la Chambre de commerce de Pise, Valter Tamburini, a déclaré que les entreprises italiennes à Pise s’intéressent au marché vietnamien, ajoutant que nombre d’entre elles ont investi avec succès dans le pays de l’Asie du Sud-Est.Les entreprises des deux pays devraient établir des liens de coopération dans les domaines de la mode, de l’agriculture, de l’automobile et du tourisme, qui sont les atouts de l’Italie, a-t-il indiqué.Selon les statistiques publiées par la Chambre de commerce de Pise, en 2018, les entreprises de Pise ont exporté 60 millions de dollars de produits au Vietnam et en ont importé 80 millions de dollars.Plus tôt, l’ambassadrice Nguyên Thi Bich Huê a eu une rencontre avec la maire adjointe de la ville de Pise, Raffaela Bonsangue, au cours de laquelle la diplomate a exhorté les autorités de Pise à créer des conditions favorables pour que les entreprises italiennes développent leur coopération économique et commerciale avec le Vietnam. – VNA