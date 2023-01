Thung Nang à Ninh Binh avec une beauté sauvage et charmante. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement a appelé à faire écho à la Journée mondiale des zones humides (JMZH) 2023 sur le thème "Il est urgent de restaurer les zones humides", soulignant le besoin urgent de prioritiser la restauration des zones humides.

La nature sauvage de Trang An attire des centaines d'espèces d'oiseaux. Photo: VNA

Célébrée chaque année le 2 février pour commémorer la signature de la Convention sur les zones humides, le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar, la JMZH vise à sensibiliser le monde au rôle vital des zones humides dans la vie des populations et à leur importance pour la planète

Avec une riche biodiversité élevée, les zones humides du Vietnam ont joué un rôle important dans son économie basée sur l’agriculture ainsi que dans ses activités socio-économiques.



Dans un document, le ministère a invité à multiplier les activités de communication sur les valeurs et l’importance des zones humides, et exhorté la population à s’engager à protéger et à utiliser les zones humides de manière durable.



Le Vietnam compte neuf sites Ramsar et de nombreuses zones humides et réserves naturelles qui revêtent une importance capitale pour l’économie, la société, l’environnement et la culture. Elles sont considérées comme une barrière de protection naturelle contre les vagues, les tempêtes et les tsunamis.

Au parc national de Côn Dao. Photo: VNA





Le gouvernement a promulgué le décret n°109/2003/ND-CP sur la conservation et l’utilisation durable des zones humides, contribuant à la mise en œuvre effective des engagements du Vietnam en tant que pays membre de la Convention de Ramsar.



Le Premier ministre a signé en novembre 2021 la décision n°1975/QD-TTg promulguant le plan d’action national sur la conservation et l’utilisation durable des zones humides pour la période 2021-2030.

Le plan vise à achever une enquête sur les zones humides à l’échelle nationale et à créer une base de données sur les zones humides d’importance d’ici 2025, à contrôler efficacement les zones humides d’importance et de promouvoir davantage l’écotourisme d’ici 2030.

Il donne la priorité à la restauration des écosystèmes en dégradation dans les réserves de zones humides, les forêts de Melaleuca, les mangroves, les récifs coralliens et les herbiers marins ; tout en mettant en œuvre des programmes pour surveiller les menaces et évaluer leur impact sur les zones humides importantes. – VNA