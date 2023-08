Hanoi (VNA) - Récemment, le Bureau politique a publié une Résolution sur le développement et l'application des biotechnologies au service du développement durable du pays dans la nouvelle situation, avec des objectifs spécifiques.

Récolte de Ganoderma lucidum à la Sarl Phu Gia Biotechnology de Thai Nguyen. Photo de VNA

Selon la Résolution n° 36/NQ-TW du 30 janvier 2023, d'ici 2030, les biotechnologies du pays atteindra le niveau mondial avancé dans un certain nombre de domaines importants, devenant ainsi l'un des 10 premiers pays en Asie en termes de production et de services intelligents, contribuant à un développement socio-économique rapide et durable. A l’horizon 2045, le Vietnam sera un pays doté d’une expérience mondiale en biotechnologies, un centre de production et de services intelligents. L'entrepreneuriat et l'innovation en biotechnologies seront dans le peloton de tête en Asie.



Au Vietnam, avec son climat tropical et une partie de sa croissance économique tirée de l'agriculture, les biotechnologies jouent un rôle particulièrement important dans l'œuvre d'industrialisation et de modernisation, contribuant à assurer la sécurité alimentaire, la restructuration économique et surtout le développement durable.

Photo : VNA



Par exemple, pour le secteur agricole, bien que le rythme de développement soit encore lent par rapport au reste du monde, les changements dans l'application des biotechnologies ces dernières années ont été de plus en plus impressionnants. Le secteur agricole vietnamien a utilisé des capteurs pour numériser les facteurs liés aux plantes tels que l'eau, l'humidité, les engrais ou la lumière.



Dans la protection de l'environnement, une composante importante du développement durable, les biotechnologies ont apporté de nombreuses solutions exceptionnelles telles que la décomposition des toxines inorganiques et organiques, le traitement des déchets et des déchets industriels, l'utilisation des micro-organismes pour traiter la pollution par les hydrocarbures.



D'ici 2030, le secteur des biotechnologies vietnamien s'efforce d'atteindre un niveau avancé dans un certain nombre de domaines importants, classant le Vietnam parmi les 10 premiers pays asiatiques en termes de production et de services de biotechnologies intelligents.



Dans la tendance de transition verte du monde, le Vietnam est l'un des principaux pays à s'être engagé à réduire ses émissions nettes à "zéro" d'ici 2050. Pour y parvenir, l'application des biotechnologies s'avère indispensable



Cependant, afin d'appliquer efficacement les biotechnologies, le Vietnam devra résoudre des difficultés telles que la faiblesse en ressources d'investissement dans ce domaine, le cadre juridique, les mécanismes et politiques de recherche et développement. - VNA