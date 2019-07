Des touristes étrangers aiment bien visiter en été Bich Dong, dans la province de Ninh Binh, pour contempler des fleurs de lotus. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam est l'une des cinq premières destinations touristiques préférées des Japonais en été 2019, selon les résultats d’une enquête de l'Association japonaise des agences de voyage (JATA), rendus publics au début juillet.



Quelques 312 voyagistes ont participé à cette enquête pour choisir les dix destinations préférées des Japonais en été 2019, a indiqué JATA.



L'Asie domine avec huit destinations figurant sur la liste. En particulier, l’Asie du Sud-Est a trois représentants, à savoir le Vietnam, la Thaïlande et Singapour qui sont parmi les cinq premières destinations.



Hawaii a dépassé Taïwan (Chine) pour devenir la destination la plus préférée des Japonais cet été. La Thaïlande a conforté sa troisième place. Singapour et le Vietnam ont tous progressé d’un rang par rapport à 2018, pour se classer respectivement 4e et 5e.



Hong Kong (Chine), la République de Corée, Guam, l’Italie, la Chine et les Philippines figurent également sur la liste. -VNA